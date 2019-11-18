Скандал с "Мисс Украина Вселенная" и США: стал известен исход

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота все-таки получила визу в США.

Как сообщается на официальной странице конкурса красоты в Instagram, украинка примет участие в финале международного конкурса.

"Сегодня Анастасия Суббота получила визу США! Это значит, что Анастасия сможет отправиться в Атланту и 8 декабря с достоинством представить Украину на мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная", - говорится в сообщении.

Известно, что до сегодня участие девушки в финале конкурса было в подвешенном состоянии, ведь сначала Анастасии отказали в визе. Тогда в посольстве объяснили отказ тем, что с письмами поехать на конкурс красоты украинки обращаются слишком часто.

Анастасия Суббота Инстаграм

Однако после того, как президент конкурса написала письмо послу США Уильяму Тейлору с просьбой вмешаться, в посольстве согласились принять Субботу на повторное собеседование, которое уже прошло успешно.

Анастасия Суббота Инстаграм

Анастасия Суббота Инстаграм

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