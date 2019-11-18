Главная Новости
18 ноября • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандал с "Мисс Украина Вселенная" и США: стал известен исход

1.5т
Читать материал на украинском

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота все-таки получила визу в США.

Как сообщается на официальной странице конкурса красоты в Instagram, украинка примет участие в финале международного конкурса.

"Сегодня Анастасия Суббота получила визу США! Это значит, что Анастасия сможет отправиться в Атланту и 8 декабря с достоинством представить Украину на мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная", - говорится в сообщении.

Новости
Кто представит Украину на "Мисс Вселенная 2019": яркие фото красотки

Известно, что до сегодня участие девушки в финале конкурса было в подвешенном состоянии, ведь сначала Анастасии отказали в визе. Тогда в посольстве объяснили отказ тем, что с письмами поехать на конкурс красоты украинки обращаются слишком часто.

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

Инстаграм

Однако после того, как президент конкурса написала письмо послу США Уильяму Тейлору с просьбой вмешаться, в посольстве согласились принять Субботу на повторное собеседование, которое уже прошло успешно.

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

Инстаграм

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша сделала шпагат в воздухе и восхитила своими способностями поклонников.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги