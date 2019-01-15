Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: в Шереметьеве уличили певицу во лжи

Администрация аэропорта "Шерементьево" ответила на претензии украинской певицы Светланы Лободы. Напомним, что ранее артистка возмутилась тем, что ей пришлось пешком идти от самолета к ВИП-залу и устроила матерный скандал.

Как сообщает радиостанция Говорит Москва, ссылаясь на пресс-службу аэропорта, в случае Лободы все правила встречи ВИП-пассажиров были соблюдены.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"У пассажирки Лободы при прилете было заказано ВИП-обслуживание на троих человек, включая ребенка и сопровождающее лицо. Когда она прилетела, ее встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Лобода отказалась, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне эконом-класса", — прокомментировали в "Шерементьево".

Также в пресс-службе аэропорта отметили, что певице предложили подождать две минуты до прибытия следующего электромобиля, но она отказалась от ожидания и в сопровождении двух агентов пешком направилась к кабинам паспортного контроля. Находясь уже в ВИП-зале Лобода устроила скандал и высказала неудовлетворенность объемом и качеством оказанных услуг.

Светлана Лобода Фото: скрин видео

"Администратор ВИП-зала пыталась в вежливой форме пояснить пассажирке порядок действий и регламент при встрече ВИП-пассажиров, включая информацию о том, что услуга перемещения ВИП-пассажиров на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг и не является обязательной, предоставляется бонусом от компании при имеющейся возможности", — говориться в заявлении администрации аэропорта.

Кроме того, администрация "Шерементьево" отметила, что поведение Лободы можно расценивать как нарушение законодательства РФ в части "нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-дива Светлана Лобода, которая ранее устроила матерный скандал в аэропорту "Шереметьево" (Москва) из-за того, что ей пришлось пешком идти от самолета к вип-залу, прокомментировала инцидент.

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