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Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: в Шереметьеве уличили певицу во лжи

2.2тЧитать материал на украинском

Администрация аэропорта "Шерементьево" ответила на претензии украинской певицы Светланы Лободы. Напомним, что ранее артистка возмутилась тем, что ей пришлось пешком идти от самолета к ВИП-залу и устроила матерный скандал.

Как сообщает радиостанция Говорит Москва, ссылаясь на пресс-службу аэропорта, в случае Лободы все правила встречи ВИП-пассажиров были соблюдены.

Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: в Шереметьеве уличили певицу во лжи

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

"У пассажирки Лободы при прилете было заказано ВИП-обслуживание на троих человек, включая ребенка и сопровождающее лицо. Когда она прилетела, ее встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Лобода отказалась, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне эконом-класса", — прокомментировали в "Шерементьево".

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Также в пресс-службе аэропорта отметили, что певице предложили подождать две минуты до прибытия следующего электромобиля, но она отказалась от ожидания и в сопровождении двух агентов пешком направилась к кабинам паспортного контроля. Находясь уже в ВИП-зале Лобода устроила скандал и высказала неудовлетворенность объемом и качеством оказанных услуг.

Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: в Шереметьеве уличили певицу во лжи

Светлана Лобода

Фото: скрин видео

"Администратор ВИП-зала пыталась в вежливой форме пояснить пассажирке порядок действий и регламент при встрече ВИП-пассажиров, включая информацию о том, что услуга перемещения ВИП-пассажиров на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг и не является обязательной, предоставляется бонусом от компании при имеющейся возможности", — говориться в заявлении администрации аэропорта.

Кроме того, администрация "Шерементьево" отметила, что поведение Лободы можно расценивать как нарушение законодательства РФ в части "нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-дива Светлана Лобода, которая ранее устроила матерный скандал в аэропорту "Шереметьево" (Москва) из-за того, что ей пришлось пешком идти от самолета к вип-залу, прокомментировала инцидент.

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Персона
Светлана Лобода
Место
РоссияМосква
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