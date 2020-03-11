Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

После того, как украинский рэпер Джиган попал в психбольницу из-за наркозависимости, звезды принялись поддерживать его супругу Оксану Самойлову.
Так, на личной странице женщины в Instagram артисты пишут слова поддержки в комментариях.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @samoylovaoxana
К примеру, под свежим постом Самойловой, который стал первым после скандала с мужем, свои комментарии оставили многие знаменитости.
Так, певица Вера Брежнева пожелала Оксане сохранить себя:
Поддержала Самойлову и модель Елена Перминова:
"Оксаночка, мы рожаем для себя! И ты сама знаешь, какое это счастье. Все будет хорошо".
Присоединились к словам модели певица Ольга Бузова и супруга рэпера Мота Мария Мельникова:
"Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!", – написала певица Саша Зверева.
Российская певица Назима написала:
"Все пройдет! Берегите себя и детей".
Не осталась в стороне и певица Рита Дакота:
"Сил тебе, удивительная девочка".
Кроме того, поддержали Самойлову и другие знаменитости:
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
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