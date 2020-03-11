Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

После того, как украинский рэпер Джиган попал в психбольницу из-за наркозависимости, звезды принялись поддерживать его супругу Оксану Самойлову.

Так, на личной странице женщины в Instagram артисты пишут слова поддержки в комментариях.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

К примеру, под свежим постом Самойловой, который стал первым после скандала с мужем, свои комментарии оставили многие знаменитости.

Так, певица Вера Брежнева пожелала Оксане сохранить себя:

Поддержала Самойлову и модель Елена Перминова:

"Оксаночка, мы рожаем для себя! И ты сама знаешь, какое это счастье. Все будет хорошо".

Присоединились к словам модели певица Ольга Бузова и супруга рэпера Мота Мария Мельникова:

"Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!", – написала певица Саша Зверева.

Российская певица Назима написала:

"Все пройдет! Берегите себя и детей".

Не осталась в стороне и певица Рита Дакота:

"Сил тебе, удивительная девочка".

Кроме того, поддержали Самойлову и другие знаменитости:

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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