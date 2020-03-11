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11 марта • обновлено в 13:12
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Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

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После того, как украинский рэпер Джиган попал в психбольницу из-за наркозависимости, звезды принялись поддерживать его супругу Оксану Самойлову.

Так, на личной странице женщины в Instagram артисты пишут слова поддержки в комментариях.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

К примеру, под свежим постом Самойловой, который стал первым после скандала с мужем, свои комментарии оставили многие знаменитости.

Так, певица Вера Брежнева пожелала Оксане сохранить себя:

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Поддержала Самойлову и модель Елена Перминова:

"Оксаночка, мы рожаем для себя! И ты сама знаешь, какое это счастье. Все будет хорошо".

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Присоединились к словам модели певица Ольга Бузова и супруга рэпера Мота Мария Мельникова:

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову
Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

"Всем женским теплом и лучами поддерживаю вас. С Богом!", – написала певица Саша Зверева.

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Российская певица Назима написала:

"Все пройдет! Берегите себя и детей".

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Не осталась в стороне и певица Рита Дакота:

"Сил тебе, удивительная девочка".

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Кроме того, поддержали Самойлову и другие знаменитости:

Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову
Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову
Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову
Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову
Скандал с Джиганом: звезды массово поддержали Самойлову

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Рита Дакота Ольга Бузова Вера Брежнева Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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