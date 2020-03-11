Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Жена украинского рэпера Джигана, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, впервые вышла на связь с поклонниками после скандала с артистом.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала трогательное фото.

Джиган и Оксана Самойловой Instagram @samoylovaoxana

Так, на фотографии Самойлова позирует в окружении своих детей – дочерей Леи, Ариэллы и Майи, а рядом стоит коляска с маленьким сыном Давидом.

"Хорошо, что у меня есть мои дети", – такой подписью сопроводила Оксана снимок.

Поклонники, которые уже начали волноваться из-за молчания Самойловой, принялись поддерживать женщину. Среди тех, кто оставил комментарии под публикацией, были даже знаменитости – Вера Брежнева, Ольга Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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