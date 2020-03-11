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11 марта • обновлено в 08:02
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Скандал с Джиганом: Самойлова впервые вышла на связь

3.8т
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Жена украинского рэпера Джигана, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, впервые вышла на связь с поклонниками после скандала с артистом.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала трогательное фото.

Джиган и Оксана Самойловой

Джиган и Оксана Самойловой

Instagram @samoylovaoxana

Так, на фотографии Самойлова позирует в окружении своих детей – дочерей Леи, Ариэллы и Майи, а рядом стоит коляска с маленьким сыном Давидом.

"Хорошо, что у меня есть мои дети", – такой подписью сопроводила Оксана снимок.

Поклонники, которые уже начали волноваться из-за молчания Самойловой, принялись поддерживать женщину. Среди тех, кто оставил комментарии под публикацией, были даже знаменитости – Вера Брежнева, Ольга Бузова.

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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