Скандал на шоу "Холостячка": участник заявил о желании встретиться с бывшей девушкой

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак признался, что совсем недавно ему написала бывшая девушка, с которой он состоял в отношениях до проекта. По его словам, ему придется с ней встретиться и все объяснить.

Как оказалось, мужчина до сих пор ничего не сказал экс-возлюбленной, но она поняла, что он пошел дальше в шоу. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира 8-го выпуска "Холостячки".

"Пару дней назад она написала мне: "Я знаю, что ты пошел дальше", – отметил Рыбак.

Было видно, что Мишиной неприятно это слышать. Участник заявил, что не хотел бы развивать диалог.

Андрей Рыбак "СТБ"

Кроме того, мужчина добавил, что эта история давно закончена, но он чувствует какую-то вину перед бывшей девушкой и планирует объяснить ей все.

"Холостячка" спросила: "Могут ли вернуться чувства к ней?". После 5-минутной паузы участник проекта ответил, что он не хочет этого.

"Он задумался. Это как? То есть он допускает, что это возможно. Как я должна относиться к этому ответу? В нем нет уверенности", – сказала Мишина.

Ксения Мишина "СТБ"

Ранее, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка", разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

Также участник Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Рыбака.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее стало известно, кто из участников покинул седьмой выпуск "Холостячки".