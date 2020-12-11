Скандал на шоу 'Холостячка': участник заявил о желании встретиться с бывшей девушкой

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак признался, что совсем недавно ему написала бывшая девушка, с которой он состоял в отношениях до проекта. По его словам, ему придется с ней встретиться и все объяснить.

Как оказалось, мужчина до сих пор ничего не сказал экс-возлюбленной, но она поняла, что он пошел дальше в шоу. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира 8-го выпуска "Холостячки".

"Пару дней назад она написала мне: "Я знаю, что ты пошел дальше", – отметил Рыбак.

Было видно, что Мишиной неприятно это слышать. Участник заявил, что не хотел бы развивать диалог.

Кроме того, мужчина добавил, что эта история давно закончена, но он чувствует какую-то вину перед бывшей девушкой и планирует объяснить ей все.

"Холостячка" спросила: "Могут ли вернуться чувства к ней?". После 5-минутной паузы участник проекта ответил, что он не хочет этого.

"Он задумался. Это как? То есть он допускает, что это возможно. Как я должна относиться к этому ответу? В нем нет уверенности", – сказала Мишина.

Ранее, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка", разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

Также участник Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Рыбака.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее стало известно, кто из участников покинул седьмой выпуск "Холостячки".