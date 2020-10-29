Скандал на шоу "Голос" в России получил новый поворот: канал подает в суд на известного политика

Из-за очередного скандала на шоу "Голос" "Первый канал" готовит судебные иски о защите деловой репутации против актера Станислава Садальского, критика Сергея Соседова и лидера партии "Коммунисты России" и экс-кандидата в президенты Максима Сурайкина.

Ранее Садальский в соцсетях заявил о предвзятости наставников музыкального шоу к участнице Александре Будниковой. Его поддержал Сурайкин, а Соседов в комментарии для СМИ указал, что финальные эпизоды шоу с голосованием зрителей показывают не в прямом эфире, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

"Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, выступивших с ложными заявлениями в адрес проекта "Первого канала" "Голос". Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ", – рассказали в пресс-службе.

Представители канала подчеркнули, что "честность и равные возможности для всех – базовые принципы" "Голоса", а единственный в истории российского шоу случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно "Первым каналом".

"Первый канал" подает иски в суд из-за скандала в шоу "Голос" РБК

Кроме того, в пресс-службе канала указали, что Садальский, Соседов и Сурайкин распространяли "не соответствующие действительности сведения, которые порочат деловую репутацию "Первого канала"", в связи с этим канал "намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова попала в громкий скандал после победы на шоу "Голос. Дети" – ее обвинили в фальсификации голосования.