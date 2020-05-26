Скандал между Пригожиным и Шнуровым получил продолжение

Скандал между российским продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым получил продолжение.

Так, некоторым СМИ Пригожин заявил, что не писал никаких сообщений Шнурову, а некоторым, наоборот, подтвердил эту информацию.

"Я ему ничего не угрожаю. Я ему написал, что он негодяй и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал SMS. Он просто негодяй и мерзавец. Человек, который разрушает вообще просто общество, раскалывает. Вот и все. Он подонок", - заявил Пригожин изданию "360".

Чуть позже, Telegram-канал "Звездач" опубликовал комментарий продюсера, в котором тот сказал, что никаких сообщений не писал.

"Во-первых, для того, чтобы написать сообщение, нужно знать его телефон. Я ему ничего не писал. Вы знаете, он клоун, причём плохой клоун. Я сегодня встал в 9 часов, хожу, извините за выражение, в трусах по квартире, не могу даже зубы почистить, потому что звонит и звонит телефон", - сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал новость о том, что во время карантина увеличилось количество убийств.

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