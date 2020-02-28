44-летний скандальный певец из России Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, как ему пришлось столкнуться со страшной болезнью.

Так, по словам артиста, он вел разгульный способ жизни, употреблял наркотики. В результате у него диагностировали онкологию. Сейчас Шура признает свои ошибки, он полностью избавился от зависимости. Об этом сообщают "Дни.ру".

Александр Медведев (Шура) Фото: iz.ru

"Я точно знаю, за что мне был дан рак. Не нужно было столько жрать наркоты... У меня метастазы были уже в голове. Я сделал выводы и стал больше верить в Бога", – сказал певец.

Отмечается, что пока Шура боролся с раком, прошло пять лет. За это время часть его друзей из шоу-бизнеса перестали с ним общаться. Артист рассказал, что помощь ему оказали Алла Пугачева, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дмитрий Маликов и Любовь Успенская.

Александр Медведев (Шура) Фото: instagram/shuramedvedev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменита латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с онкологией. Врачи давали ей настолько мало шансов, что артистка даже написала прощальные письма всем родным.

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