"Сижу без денег!" 71-летняя вдова Караченцова пожаловалась на бедственное положение

71-летняя российская артиска и вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о финансовых трудностях.

В комментарии изданию Sobesednik.ru женщина призналась, что ей не хватает средств к существованию.

Людмила Поргина и Николай Караченцов starhit.ru

По словам Поргиной, раньше у нее были регулярные поступления – гонорары за съемки в телепередачах. Сейчас этого источника дохода нет.

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак", – говорит Поргина.

Людмила Поргина cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Караченцов умер 26 октября 2018 года. По словам его близких, у актера отказали почки и последние дни он находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание.

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