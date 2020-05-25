Главная Новости
25 мая • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Сижу без денег!" 71-летняя вдова Караченцова пожаловалась на бедственное положение

1.3т
Читать материал на украинском

71-летняя российская артиска и вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о финансовых трудностях.

В комментарии изданию Sobesednik.ru женщина призналась, что ей не хватает средств к существованию.

Людмила Поргина и Николай Караченцов

Людмила Поргина и Николай Караченцов

starhit.ru

По словам Поргиной, раньше у нее были регулярные поступления – гонорары за съемки в телепередачах. Сейчас этого источника дохода нет.

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак", – говорит Поргина.

Людмила Поргина

Людмила Поргина

cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Караченцов умер 26 октября 2018 года. По словам его близких, у актера отказали почки и последние дни он находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Николай Караченцов Людмила Поргина
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги