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Сияет от счастья: Лорак впервые после развода показалась на публике

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Украинская певица Ани Лорак впервые после развода с известным ресторатором Муратом Налчаджиоглу предстала перед публикой.

Поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок на природе, на котором буквально сияет от счастья.

"Mood of the day (настроение дня. - Ред)", – многозначно подписала певица под фотографией.

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Поп-дива облачилась в теплую шапку, палантин, а в руках держала чашечку чая. Поклонники поддержали Лорак после последних событий, пожелав ей счастья и хорошего настроения.

Mood of the day 💭

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

"Будь счастлива", "Настроение пятницы", "Свобода", "Красавица", "Какое атмосферное фото. Хочется еще фотографии из этой серии, отличного настроения вам", – написали поклонники.

Сияет от счастья: Лорак впервые после развода показалась на публике
Сияет от счастья: Лорак впервые после развода показалась на публике

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Тег
шоу-бизнес
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обоз - это таблоид? Кому интересна личная жизнь Лорак, да и сама Лорак?
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