Сияет от счастья: Лорак впервые после развода показалась на публике

Украинская певица Ани Лорак впервые после развода с известным ресторатором Муратом Налчаджиоглу предстала перед публикой.
Поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок на природе, на котором буквально сияет от счастья.
"Mood of the day (настроение дня. - Ред)", – многозначно подписала певица под фотографией.
Поп-дива облачилась в теплую шапку, палантин, а в руках держала чашечку чая. Поклонники поддержали Лорак после последних событий, пожелав ей счастья и хорошего настроения.
"Будь счастлива", "Настроение пятницы", "Свобода", "Красавица", "Какое атмосферное фото. Хочется еще фотографии из этой серии, отличного настроения вам", – написали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео. Его застукали в одном из ночных заведений Киева в компании молодой модели Яны Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал, что она берегла брак до последнего, а сейчас перестала переживать из-за официального разрыва. Дочь София останется с матерью.
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