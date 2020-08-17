Сын Лукашенко засветился на заводах в Минске: сбежал с отцом на вертолете

Александр Лукашенко, который пребывает на посту президента Беларуси пятый срок подряд, посетил Минский автомобильный завод и Минский завод колесных тягачей. Вместе с ним был его сын, 15-летний Николай Лукашенко.

В сети показали видео, на котором видно, как Николай Лукашенко в сопровождении охраны передвигается по помещениям завода. Ролик распространил Telegram-канал NЕХТA (смотрите ролик в конце новости).

Сын Лукашенко на заводе в Минске Tut.By

Сын Лукашенко приехал с ним на завод Скриншот видео

После скандальной речи его отца и обращения к бастующим работникам, Николай вместе с Лукашенко-старшим покинул территорию МЗКТ на вертолете под крики "Уходи!".

Лукашенко-младший вместе с отцом сбежал на вертолете Tut.By

Отметим, 16 августа в Минске состоялся провластный митинг, который также посетил сын Лукашенко. Его раскритиковали в сети за странный образ и сравнили с охранником.

Белорусы "прогоняют" Лукашенко с завода криками "Вор!" и "Уходи!"

Как сообщал OBOZREVATEL, протестующие в Беларуси 17 августа объявили общенациональную забастовку. Активисты призвали белорусов выходить на улицы и пообещали не признавать больше действующего президента Александра Лукашенко властью, если он не выполнит требования.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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