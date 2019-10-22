"Симптомы очень похожи": врач рассказал, с чем могли спутать смертельную болезнь Заворотнюк

Врачи часто путают рак мозга, с которым борется актриса Анастасия Заворотнюк, с остеохондрозом и назначают симптоматическое лечение.

Такое мнение высказал в интервью "Московскому комсомольцу" старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин.

"К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику", — сказал врач.

Анастасия Заворотнюк МК

По его словам, диагностику в таком случае, нужно начинать с МРТ с контрастным усилением. Хотя далеко не каждого пациента с головной болью и тошнотой направляют на такую процедуру.

Новости Мать Заворотнюк заметили на кладбище

"Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга – головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге. Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, – а у него растет большая опухоль", — добавил онколог.

Он также уточнил, что рак мозга в мире лечить не научились, хотя медики могут продлить жизнь больного на годы.

Анастасия Заворотнюк - рак Фото: bzns.media

Напомним, что по сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк лечится в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке. Лечение там стоит около 100 тысяч рублей в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.