"Симптомы очень похожи": врач рассказал, с чем могли спутать смертельную болезнь Заворотнюк

Врачи часто путают рак мозга, с которым борется актриса Анастасия Заворотнюк, с остеохондрозом и назначают симптоматическое лечение.
Такое мнение высказал в интервью "Московскому комсомольцу" старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин.
"К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику", — сказал врач.
Анастасия Заворотнюк
МК
По его словам, диагностику в таком случае, нужно начинать с МРТ с контрастным усилением. Хотя далеко не каждого пациента с головной болью и тошнотой направляют на такую процедуру.
"Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга – головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге. Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, – а у него растет большая опухоль", — добавил онколог.
Он также уточнил, что рак мозга в мире лечить не научились, хотя медики могут продлить жизнь больного на годы.
Анастасия Заворотнюк - рак
Фото: bzns.media
Напомним, что по сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк лечится в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке. Лечение там стоит около 100 тысяч рублей в сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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