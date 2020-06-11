Сим-карту Ефремова использовали для входа в Telegram
Из сим-карты российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, добавились в социальную сеть Telegram.
Это случилось около 14:00, сообщил Telegram-канал "Караульный".
Отметим, что, по правилам домашнего ареста, актеру запрещено пользоваться телефоном и интернетом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.