Сим-карту Ефремова использовали для входа в Telegram

Люди 14:38, 11.06.2020

Из сим-карты российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, добавились в социальную сеть Telegram.

Это случилось около 14:00, сообщил Telegram-канал "Караульный".

Сергей Фадеичев/ТАСС
Михаил Ефремов

Отметим, что, по правилам домашнего ареста, актеру запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Telegram-канал Караульный

Как сообщал OBOZREVATEL:

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