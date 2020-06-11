Сим-карту Ефремова использовали для входа в Telegram

Из сим-карты российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, добавились в социальную сеть Telegram.

Это случилось около 14:00, сообщил Telegram-канал "Караульный".

Сергей Фадеичев/ТАСС Михаил Ефремов

Отметим, что, по правилам домашнего ареста, актеру запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Telegram-канал Караульный

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