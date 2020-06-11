Главная Новости
11 июня • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сим-карту Ефремова использовали для входа в Telegram

1.9т
Читать материал на украинском

Из сим-карты российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, добавились в социальную сеть Telegram.

Это случилось около 14:00, сообщил Telegram-канал "Караульный".

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Михаил Ефремов

Отметим, что, по правилам домашнего ареста, актеру запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Сим-карту Ефремова использовали для входа в Telegram

Telegram-канал Караульный

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
мобильный телефон ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги