Британская певица Адель, которая сбросила 45 килограммов, впервые после похудения показала фигуру в купальнике.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в верхе от бикини и облегающих серых лосинах, которые подчеркнули ее стройные ноги.

"Я счастлива, что будет карнавал Ноттинг-Хилл, мой любимый Лондон", – написала Адель.

Адель показала стройную фигуру (Instagram Адель)

Адель до и после похудения (коллаж)

Поклонники восхитились фигурой артистки в комментариях под постом, который набрал больше трех миллионов лайков.

"Как всегда красивая", "Такая стройная", "Ты просто королева", "Адель, я в шоке от того, как ты выглядишь", – написали люди.

Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото

Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото

Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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