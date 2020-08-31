Адель показала фигуру в купальнике (фото - minval.az).
Британская певица Адель, которая сбросила 45 килограммов, впервые после похудения показала фигуру в купальнике.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в верхе от бикини и облегающих серых лосинах, которые подчеркнули ее стройные ноги.
"Я счастлива, что будет карнавал Ноттинг-Хилл, мой любимый Лондон", – написала Адель.
Адель показала стройную фигуру (Instagram Адель)
Адель до и после похудения (коллаж)
Поклонники восхитились фигурой артистки в комментариях под постом, который набрал больше трех миллионов лайков.
"Как всегда красивая", "Такая стройная", "Ты просто королева", "Адель, я в шоке от того, как ты выглядишь", – написали люди.
Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото
Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото
Сильно похудевшая Адель впервые показала фигуру в купальнике. Фото
Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.
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