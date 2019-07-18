"Сильно боюсь!" Лобода оголила грудь и сделала неожиданное признание

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, озадачила поклонников неожиданным признанием.

Об этом она написала на своей странице в Instagram под фото в откровенном наряде с очень глубоким декольте, из-за которого видно грудь.

"У меня есть один страх, я боюсь высоты, сильно, и каждый раз эти прыжки, и полеты. Черт бы их побрал, все ради вас. Чего боишься ты", – написала Лобода.

В ответ поклонники начали делится собственными страхами. В сети поняли, что речь идет о ее выступлении, во время которого певица раскачивалась на барабанной установке. Тем временем, образ артистки многим понравился. "Королева", "Красотка, нет слов", "Великолепна", – бросились расхваливать ее в комментариях.

Лобода на концерте instagram/lobodaofficial

Лобода Instagram Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.

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