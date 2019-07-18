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"Сильно боюсь!" Лобода оголила грудь и сделала неожиданное признание

4.6т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, озадачила поклонников неожиданным признанием.

Об этом она написала на своей странице в Instagram под фото в откровенном наряде с очень глубоким декольте, из-за которого видно грудь.

"У меня есть один страх, я боюсь высоты, сильно, и каждый раз эти прыжки, и полеты. Черт бы их побрал, все ради вас. Чего боишься ты", – написала Лобода.

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В ответ поклонники начали делится собственными страхами. В сети поняли, что речь идет о ее выступлении, во время которого певица раскачивалась на барабанной установке. Тем временем, образ артистки многим понравился. "Королева", "Красотка, нет слов", "Великолепна", – бросились расхваливать ее в комментариях.

"Сильно боюсь!" Лобода оголила грудь и сделала неожиданное признание
"Сильно боюсь!" Лобода оголила грудь и сделала неожиданное признание
"Сильно боюсь!" Лобода оголила грудь и сделала неожиданное признание
Лобода на концерте

Лобода на концерте

instagram/lobodaofficial

Лобода

Лобода

Instagram Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Булах Петр
Булах Петр
Ну якшо в Нижньому Новгороді стадіон зібрала, то і вь Таганрогі Рогі зможе зібрати. Хай їй щастить.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Страдальцы,Порнохаб ждет вас!Там таких,как эта шмара много:и писи и сиси к вашим услугам!Чего зациклились на этой силиконовой дуре?Все на Порнхаб-там лободы доступны!И лораки,т.е.Куйки в наличии...
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