ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь

4.8тЧитать материал на украинском

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.

"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь

instagram.com/ann_semenovich

Новости
Свадьба Тодоренко и Топалова: что известно о торжестве

"Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей , уверена вы их оцените", - подписала снимки Семенович.

"Силиконовая фея", "Это уже не рыбка, а целый кит", "Ужасная грудь и совершенно неудачная фотография", "Не вижу чем гордиться", - пишут в сети.

"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь
"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь
"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь
"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь
"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Анна Семенович
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel