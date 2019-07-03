"Силиконовая фея": Семенович на отдыхе засветила огромную грудь

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.

instagram.com/ann_semenovich

"Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей , уверена вы их оцените", - подписала снимки Семенович.

"Силиконовая фея", "Это уже не рыбка, а целый кит", "Ужасная грудь и совершенно неудачная фотография", "Не вижу чем гордиться", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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