"Сидел 13 лет": Климова рассказала о преступлении отца

Актриса Екатерина Климова рассказала о том, что ее отец 13 лет сидел в тюрьме за убийство и она познакомилась с ним в подростковом возрасте.

Она отметила, что преступление он совершил непреднамеренно. Об этом Климова рассказала в студии программы "Судьба человека".

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"Папа у меня сидел 13 лет. Угодил за решетку практически сразу, как я родилась. Мама всегда говорила, что он в командировке. Она посылала ему наши поделки с сестрой. Отец сидел за непреднамеренное убийство. Казалось, что ничто в тот вечер не предвещало беды. Он был в компании друзей в ресторане. Завязалась перепалка, началась драка. На утро оказалось, что кто-то из противников умер. Отец все на себя взял", - говорит она.

Как отметила актриса, ее мама умело справилась со всеми проблемами, которые навалились на семью.

"У меня начался переходный возраст, когда папа вернулся из тюрьмы. Отец меня переломал. Папа звал меня королевой подъезда. Он сильно повлиял на мой характер. У нас было много споров, дискуссий. Однажды он подарил мне кожаную куртку, а я что-то делала не так. Он в итоге ее порвал. Я была убита горем и хотела покончить с собой", — вспомнила актриса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова порадовала поклонников архивными фото, на которых она позирует в короткой юбке и соблазнительном топе.