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Схватил за волосы: на популярную американскую певицу напал фанат. Видеофакт

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Скандальная американская певица и актриса Майли Сайрус попала в неприятную ситуацию – на нее набросился фанат.

Соответствующее видео размещено в YouTube-канале CELEBRITY GOSSIP, где уточняется, что это произошло, когда она с мужем Лиамом Хемсвортом покидала отель в Барселоне (чтобы посмотреть видео, просрколльте до конца страницы).

Парочку окружила толпа поклонников, когда они оба шли к машине. Один из самых наглых фанатов внезапно схватил певицу за волосы, когда она пробивалась к транспорту и попытался ее поцеловать.

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Фанат схватил Майли Сайрус за волосы

Фанат схватил Майли Сайрус за волосы

Кадр из видео

Охрана Сайрус быстро успела отреагировать и оттеснила назойливого поклонника. А шокированную Майли супруг нежно обнял и довел до места назначения.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Instagram@mileycyrus

Как сообщал OBOZREVATEL, Майли известна тем, что она устраивает настоящие шоу на концертах, а также часто ее обнаженные снимки оказываются в интернете. Осенью 2018 года эпатажная Сайрус сняла провокационный клип в Киеве. Из-за нее даже перекрывали Дарницкий мост.

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Персоны
Майли СайрусЛиам Хемсворт
Место
ИспанияБарселона
Теги
шоу-бизнесвидео
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