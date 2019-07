Шварценеггер – умер: Трамп взбудоражил сеть странным заявлением об актере

Вечером 11 июля во время выступления на саммите о социальных сетях в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что популярный голливудский актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Кроме того, Трамп отметил, что лично видел смерть артиста. Об этом сообщил корреспондент Yahoo News из Белого дома Хантер Уокер.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете что? Он умер... Я был там", – заявил Трамп.

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive