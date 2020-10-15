Шульженко назвала условие, при котором простит Тарзана и согласится быть с ним
Экс-любовница Сергея Глушко (Тарзан) Анастасия Шульженко заявила, что готова простить стриптизера, если он публично извинится перед ней.
Так, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" одна из гостей студии спросила девушку, смогла ли бы она простить бывшего любовника, пишет СтарХит.
"Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!" – призналась Шульженко.
По ее словам, Тарзан долгое время был для нее настоящим эталоном мужчины, а затем ее мечта воплотилась в реальность. Шульженко заверила, что роман со стриптизером длился полтора года, хотя Глушко заявил, что это были отношения на одну ночь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать жена артиста и обвинять в воровстве.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене жене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".