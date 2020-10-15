Шульженко назвала условие, при котором простит Тарзана и согласится быть с ним

Экс-любовница Сергея Глушко (Тарзан) Анастасия Шульженко заявила, что готова простить стриптизера, если он публично извинится перед ней.

Так, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" одна из гостей студии спросила девушку, смогла ли бы она простить бывшего любовника, пишет СтарХит.

"Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!" – призналась Шульженко.

Тарзан и Шульженко. starhit.ru

По ее словам, Тарзан долгое время был для нее настоящим эталоном мужчины, а затем ее мечта воплотилась в реальность. Шульженко заверила, что роман со стриптизером длился полтора года, хотя Глушко заявил, что это были отношения на одну ночь.

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