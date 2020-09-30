Искусственный интеллект воссоздал внешность римских императоров: как они выглядели

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Как выглядел бы сейчас император Калигула

Канадский кинематографист и дизайнер виртуальной реальности Дэниэл Вошарт реконструировал с помощью искусственного интеллекта реальный вид римских императоров.

Для моделирования реалистичных черт лица, волос и кожи нейронная сеть Artbreeder проанализировала около сотни бюстов императоров Древнего Рима. Позже с помощью фоторедактора Вошарт добавил к каждому изображению детали, которые заметил на монетах, произведениях искусства и в письменных описаниях. Результаты своей работы дизайнер выложил на своем сайте voshart.com (чтобы посмотреть изображение, доскролльте новость до конца).

Императоры Август и Максимин Фракиец.

По словам Вошарта, проектом "Римские императоры" он занялся во время эпидемии коронавируса, чтобы отвлечься. По его словам, на тот момент он практически ничего не знал о римских правителях, но это только помогло более реально и объективно воспринимать и обрабатывать информацию.

Как выглядели бы императоры Римской империи.

К примеру, по результатам совместной работы дизайнера и искусственного интеллекта, у одного из самых жестоких римских императоров Калигулы была "голова неправильной формы с впавшими глазами", у правителя Нерона, согласно описаниям, была более округлая челюсть, веснушчатая кожа

Как могли выглядеть императоры Римской Империи:

Как мог выглядеть Калигула в жизни (версия 1).
Как мог выглядеть Калигула (версия 2).
Император Октавиан Август: как выглядел .
Император Нерон Клавдий Цезарь Август.
Как мог выглядеть император Марк Аврелий .
Антоний Пий: как он выглядел.
Так мог выглядеть Максимин Фракиец.
Марк Антоний Гордиан – император Гордиан I.
Император Гордиан II.
Правитель Филипп I Араб.
Император Клавдий.
Римский император Тиберий.

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