Искусственный интеллект воссоздал внешность римских императоров: как они выглядели

Канадский кинематографист и дизайнер виртуальной реальности Дэниэл Вошарт реконструировал с помощью искусственного интеллекта реальный вид римских императоров.

Для моделирования реалистичных черт лица, волос и кожи нейронная сеть Artbreeder проанализировала около сотни бюстов императоров Древнего Рима. Позже с помощью фоторедактора Вошарт добавил к каждому изображению детали, которые заметил на монетах, произведениях искусства и в письменных описаниях. Результаты своей работы дизайнер выложил на своем сайте voshart.com (чтобы посмотреть изображение, доскролльте новость до конца).

По словам Вошарта, проектом "Римские императоры" он занялся во время эпидемии коронавируса, чтобы отвлечься. По его словам, на тот момент он практически ничего не знал о римских правителях, но это только помогло более реально и объективно воспринимать и обрабатывать информацию.

К примеру, по результатам совместной работы дизайнера и искусственного интеллекта, у одного из самых жестоких римских императоров Калигулы была "голова неправильной формы с впавшими глазами", у правителя Нерона, согласно описаниям, была более округлая челюсть, веснушчатая кожа

Как могли выглядеть императоры Римской Империи:

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