Новая возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в том, что она якобы разрушила его брак с Еленой Войченко.

Так, по словам женщины, когда она начала встречаться с Владимиром – он уже не был в отношениях с бывшей супругой. Поэтому разлучницей Кристина себя не считает. А то, что телеведущий еще не был официально разведен – ничего для нее не меняло. Об этом Горняк сообщила в беседе с журналистами проекта "Зірковий шлях" канала "Україна" (видео смотрите ниже).

Владимир Остапчук и его новая возлюбленная Кристина Горняк Скриншот с видео

"Как юрист могу сказать, что официальный штамп в паспорте в нашей стране и вообще в моих взглядах ничего не значил. Они приняли решение, они уже не пара, разошлись – это самое главное. Если бы он еще жил там, то можно было бы мне задать такой вопрос. А так – нет", – сказала Кристина.

В свою очередь, Остапчук подтвердил слова возлюбленной. И добавил: ему жаль, что Кристине пришлось столкнуться с такой реакцией его подписчиков в соцсетях.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк instagram.com/vova_ostapchuk

"То, что я встретил Кристину, не было тем, чего много я видел в интернете. Отношения с Еленой завершились в конце августа, отношения с Кристиной начались через месяц или даже чуть больше. И когда люди говорят, что я не закончил еще предыдущие отношения –закончил я их и поставил точку. Юридически в стране могут расставаться годами... И мне жаль, что Кристине пришлось пережить все это, когда писали: "вот, разлучница – увела". Это не правда", – подытожил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.