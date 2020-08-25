Российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий подрался с солистом группы "Корни" Алексеем Кабановым.

Соответствующая видеозапись была опубликована на Youtube-канале шоумена. На кадрах видно, как Барецкий и Кабанов набросились друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений в Подмосковье. Вскоре участников драки разнял подошедший мужчина (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

К слову, что именно стало причиной конфликта между музыкантами – пока неизвестно.

Стас Барецкий подрался с Алексеем Кабановым (скриншот с видео)

Некоторые пользователи сети сочли потасовку постановочной: "Какая там драка, жирдяй и корень понтуются... Постанова", "Постановка. Или Кабанов слабак. Посмотрите, удары ненастоящие. Гладит, а не бьет".

Шоумен Стас Барецкий подрался с солистом группы "Корни". Видео

Шоумен Стас Барецкий подрался с солистом группы "Корни". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист группы "Корни" Алексей Кабанов был госпитализирован в Москве. Артист был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за проблем с гортанью.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.