''Шоу оказалось дном'': в сети вскрылась правда о концертах Бузовой

Поклонники российской певицы Ольги Бузовой рассказали правду о ее концерте, который состоялся 12 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Зрители, которые присутствовали на мероприятии, отметили, что концертный зал был на половину пустым.
Несмотря на это, сама певица утверждает, что Ледовый дворец был полностью заполнен. Об этом Бузова пишет на своей странице в Instagram.
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Ледовый! Мой Питер ❤ #121218 Это было нереально! Мы сделали это вместе 🙏🏻🤤 Спасибо, что пели и танцевали со мной всё шоу #ПринимайМеня! ⭐ Спасибо, что понимаете и принимаете меня такой какая я есть💋 Я вас очень люблю и тоже принимаю разными, ведь любовь не имеет границ и предрассудков 🤗😜 В предверии моего первого стадионного шоу в родном Санкт-Петербурге, я безумно волновалась! Но выйдя на сцену, и увидев ваши светящиеся глаза, все как рукой сняло ...Это чистый кайф🤤🤤🤤 Я живу благодаря Вам, сцене и моей музыки ❤️ Жду ваши фото и видео 🤩 Выкладывайте, отмечайте меня и пишите свои впечатления 🙌🏻 я прочитаю и посмотрю каждый пост ❤🥰 И просто знайте - вы моя любовь, вы моя сила 💪🏻Вы - моя жизнь ❤️❤️❤️Ваша Оля 👸🏻#моилюдивсегдасомной#принимайменя#миромправитлюбовь L Love ❤
"Какой стадионный? Смешно. Во-первых Ледовый - это арена, а для твоего шоу было доступно только 1/4 зала. Верхние трибуны были закрыты и зал был урезан. Трибуны почти были пусты более 1000 билетов не продано", "Извините, но это просто провал. Мне жаль мои 2500 рублей за билет. Грандиозное шоу оказалось полным дном", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская певица, телеведущая, звезда скандального проекта "Дом-2", Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото. Артистка позировала в душе в откровенном бикини, которое оголяет пикантную часть тела.