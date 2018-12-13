''Шоу оказалось дном'': в сети вскрылась правда о концертах Бузовой

Поклонники российской певицы Ольги Бузовой рассказали правду о ее концерте, который состоялся 12 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Зрители, которые присутствовали на мероприятии, отметили, что концертный зал был на половину пустым.

Несмотря на это, сама певица утверждает, что Ледовый дворец был полностью заполнен. Об этом Бузова пишет на своей странице в Instagram.

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"Какой стадионный? Смешно. Во-первых Ледовый - это арена, а для твоего шоу было доступно только 1/4 зала. Верхние трибуны были закрыты и зал был урезан. Трибуны почти были пусты более 1000 билетов не продано", "Извините, но это просто провал. Мне жаль мои 2500 рублей за билет. Грандиозное шоу оказалось полным дном", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская певица, телеведущая, звезда скандального проекта "Дом-2", Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото. Артистка позировала в душе в откровенном бикини, которое оголяет пикантную часть тела.