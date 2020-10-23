Шоу "Холостячка": в сети появилось забавное видео с Ксенией Мишиной на "первой вечеринке"

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней реалити "Холостячка" поделилась с поклонниками шутливым видео о первой вечеринке на проекте. Премьера шоу состоится уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Соответствующий ролик звезда сериала "Крепостная" опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что он был сделан в виде трейлера – нарезка разных кадров из разных фильмов с самыми известными мужчинами мира в сочетании с кадрами из "Крепостной". На видео Ксения якобы выбирает между голливудскими красавчиками (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ну все, открываем все карты! Смотрите, первая вечеринка "Холостячки" без цензуры. Девочки, цените себя, любите, помните, все начинается с вашего отношения к себе", – прокомментировала публикацию актриса.

Ксения Мишина Instagram Ксении Мишиной

Поклонникам актрисы ролик очень понравился. Многие отметили, что такой "анонс" очень привлекает внимание.

"Ксения, это шедевр! Уже очень долгое время жду премьеру", "Вау, круто сделали", "У меня аж слезы потекли", "Нарезка – просто огонь. Очень надеюсь, что Ксения найдет на проекте того единственного", "Ксения, с вашим чувством юмора, это будет точно круто! Парням, думаю, будет нелегко там", "Просто шедевр", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.