Недавно на телеканале СТБ стартовало шоу "Холостячка" - долгожданный формат нашумевшего "Холостяка". Теперь выбирает женщина! Как это было во все времена и у большинства народов. Приглашаю вас вместе поисследовать проект с психологической точки зрения.

Холостячка Ксения – настоящее вдохновение для телезрительниц: уверенная, реализованная, сильная женщина. Пример того, что и без мужчины можно достигать успеха, растить ребенка, жить насыщенной жизнью. А отношения нужны не для того, чтобы обрести счастье, а чтобы стать ЕЩЁ счастливее. Мужчина же – не инструмент, с помощью которого можно "поднять ребенка", "свести концы с концами", "надеть кольцо на палец", а партнер для души и сердца.

Участники шоу – мужчины разных возрастов, профессий, а главное – психологических типов. Исходя из этого каждый ищет свой путь к сердцу Холостячки. Кто-то приглашает её поплавать в бассейне. Кто-то готовит для неё романтический ужин. Кто-то устраивает настоящий экстрим с банджи-джампингом и мотоциклами. Кого же выберет красавица? Остается только гадать! Пока можно проследить тенденцию, по которой девушка не благоволит к проявлениям инфантилизма и пассивности. А вот решительные поступки ей, похоже, по душе.

Правда, некоторые с решительностью перегибают. Так, один из участников, Назар, буквально украл Ксению по пути на свидание к другому претенденту, Сергею. Мол, в любви и на войне все средства хороши. Может, оно и так. Но вот только расхлебывать всё в итоге пришлось самой Ксюше. Объясняться перед ведущим, другими участниками и, собственно, Сергеем. Который резонно заметил, что когда Холостячка узнала об авантюре Назара, то всё равно дала ему розу.

Если бы меня попросили назвать один из признаков нездоровых отношений, то я сказала бы: тенденция к созданию проблем. Отношения – это возможность сделать жизнь ещё лучше, а не усложнить её. Вдвойне странно, когда проблемы своей женщине создает мужчина, которому следовало бы наоборот их решать. Посмотрим, как проявит себя Назар в будущем, ведь не смотря на свой поступок, он продолжил участие в проекте.

А кому из участников симпатизируете вы? Почему?