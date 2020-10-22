Шоу "Холостячка": рассекречены первые имена звезд-участников

В пятницу, 23 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера шоу "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. За сердце артистки будут бороться 15 самых достойных мужчин страны, в числе которых – звездные участники.

Так, одним из претендентов на сердце Холостячки стал 28-летний радиоведущий "Русского Радио Україна", участник "Лиги смеха" и других телевизионных проектов Андрей Рыбак. У актрисы и комика было общение в соцсетях до реалити, но оно настолько не заладилось, что Мишина даже заблокировала мужчину в Instagram, сообщается на сайте СТБ.

"Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совершенно не пугает. Есть небольшое странное волнение, но перед важными мероприятиями оно всегда присутствует", – прокомментировал Рыбак.

Андрей Рыбак stb.ua

Вторым участником шоу "Холостячка" стал 33-летний автор и сценарист студии "Квартал 95", участник "Лиги смеха" Александр Эллерт.

"Когда я узнал, что Холостячкой стала Ксения Мишина – симпатичная, кайфовая, интересная, пошел нестандартным путем и записал шуточные сторис. Так мы познакомились заочно. На проект я пришел побороться за сердечко первой украинской Холостячки. Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина", – заявил Александр.

Александр Эллерт поборется за сердце Ксении Мишиной в шоу "Холостячка" stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.