Шоу 'Холостячка' на СТБ: кто покинул проект в 8 выпуске

В восьмом выпуске реалити "Холостячка" за сердце главной героини – актрисы Ксении Мишиной – боролись трое мужчин. По итогам эфира шоу покинул Андрей Рыбак.

В финал проекта вышли два участника: Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. Подробнее – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

С каждым из мужчин у Ксении уже выстроена своя история отношений, но, чтобы не ошибиться в выборе, на этой неделе она решила узнать их семьи.

Во время свидания с Андреем Рыбаком он "посвятил" Мишиной целую улицу в городе Житомир, а также подарил ей атмосферу романтики и любви. После этого он познакомил главную героиню с мамой и сестрой. Все прошло на высшем уровне и Ксения почувствовала себя как дома.

После этого пара отправилась в ресторан. Во время свидания Рыбак признался, что совсем недавно ему написала бывшая девушка, с которой он состоял в отношениях до проекта. По его словам, ему придется с ней встретиться и все объяснить. В итоге Ксения неоднозначно на это отреагировала.

На церемонии роз при уходе Андрея Рыбака Мишина заявила, что больше не видит себя рядом с этим человеком.

Ранее, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка", разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

Позже экс-участник реалити-шоу Евгений Ковтуненко назвал главную причину своего вылета в седьмом эфире из шоу.

Также участник реалити "Холостячка" Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Андрея Рыбака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в седьмом выпуске популярного реалити "Холостячка" шоу покинул Евгений Ковтуненко.