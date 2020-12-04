Шоу "Холостячка" на СТБ: кто покинул проект в 7 выпуске

По итогам седьмого выпуска реалити "Холостячка", за сердце главной героини шоу – актрисы Ксении Мишиной – боролись четверо мужчин. По итогам эфира, реалити покинул Евгений Ковтуненко.

В проекте остались три участника: Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. Подробнее – в материалеOBOZREVATEL.

Так, в седьмом выпуске все участники реалити "Холостячка" показывали главной героине свое жилище. Ксения побывала в их квартирах и познакомилась ближе с образом жизни каждого мужчины.

Евгений Ковтуненко покинул шоу. Instagram проекта "Холостячка"

Во время свидания с Ковтуненко, они обсудили планы на будущее. Евгений отметил, что планирует в дальнейшем не только строить семью, но и развивать карьеру. Помимо юридической и ресторанной деятельности, он нацелен покорять политику. Этот момент и смутил Ксению Мишину.

Примечательно, что недавно в сети появились фото, на которых Мишину запечатлели в объятиях участника Евгения Ковтуненко. Кадр был сделан уже после проекта и спровоцировал слухи о том, что якобы именно его Ксения выбрала в финале. Артистка объяснила инцидент в одном из своих интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в седьмом выпуске "Холостячки" Ксения Мишина сказала, что Алексей Тригубенко является ее фаворитом и "№1 в ее топ-листе". Мужчина продолжит бороться за сердце актрисы.