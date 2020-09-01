Шоу Comment Out раскритиковали из-за шуток о политике

Зрители нового выпуска российского шоу Comment Out разнесли авторов проекта за шутки, посвященные протестам в Хабаровске (РФ) и митингам в Беларуси после президентских выборов.

Так, в опубликованом 31 августа выпуске участниками были певица Лолита Милявская и музыкант Юрий Музыченко. Почти все испытания на проекте подразумевали политические комментарии в соцсетях (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Юрию Музыченко предложили написать фигуристу Евгению Плющенко в Instagram комментарий про бело-красно-белый флаг Беларуси, который был государственным до 1996 года. В тексте говорилось о том, что его придумала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская, "когда увидела след от месячных на прокладке".

Следующее задание заключалось в том, что нужно было опубликовать фотографию Александра Лукашенко с таким текстом: "Не позволяйте собой манипулировать! Включайте мозги! Не будет батьки – не будет Беларуси!"

Еще один комментарий в качестве наказания был связан с протестами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Музыченко предложили сделать публикацию с фотографией митинга в городе и описать ее так:

"Отличай писюн от пальца! Хабаровск – не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло", – говорилось в тексте наказания.

Музыкант отказался выполнять эти задания и отреагировал на подобные тексты негодованием: "Зачем вы такое придумали, это же очень обидно? Я не буду этого делать, идите н**й".

"Музыченко молодец. А вот редакторы из Comment Out добрались до дна", "Отвратительно! Позорище так поливать грязью Беларусь и Хабаровск", "Шутить можно обо всем, но только в том случае, если это смешно. А здесь манипуляция на острую и больную тему. Глупая и злая. Уважаемые Маркони и Чикен кари – вы не смешные, вы дол**бы", "Нас в Беларуси бьют, уничтожают, насилуют, а вам смех", "Впервые я ни разу не посмеялась за весь выпуск... Общее впечатление – ужас", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко засветила белье в эфире Comment Out.