Шоколадные конфеты и носки: звезда балета рассказал, что берет с собой в путешествие

Украинский артист балета Александр Стоянов в преддверии своего отпуска рассказал OBOZREVATEL, как он и его жена - прима-балерина Екатерина Кухар, собирают чемоданы в путешествие.

Звезда балета удивил списком вещей, которые берет в ручную кладь.

"Беру шоколадные конфеты, теплые носки для дальнего перелета и ноутбук – учить спектакль в самолете или отвечать на письма. А Катя в самолет обязательно берет повязку на глаза, книгу и подушку, которую я подарил ей много лет назад, подушка плюшевая с зайчиком, а внутри у нее гранулы. Еще в ручную кладь жена обязательно берет украшения, поскольку был опыт, когда украшения из чемодана пропадали. Катя перестраховщица, если мы летим на гастроли, то она с собой берет и пачку и пуанты, а вдруг багаж задержат или он потеряется!?" - объясняет артист.

из личного архива

А вот на гастролях пара внимательнее всего относится к питанию и дорожной аптечке. "В нашей аптечке обязательно есть: противовирусные препараты, антигистаминные, противовоспалительные, жаропонижающее, сорбенты, обезболивающее. Ситуации на гастролях бывают разные, однажды в латинской Америке я и Катя отравились, мы были вынуждены танцевать с температурой 39. Пришлось преодолеть себя и отработать так, чтобы зал был доволен. Зрителя не интересует твое состояние. Он хочет от тебя получить эмоции, которые ожидает", - объясняет Стоянов.

из личного архива

из личного архива

Звезда балета признался, что в семье именно его задача - разложить в чемодане, как по полочкам. "А вот собирает содержимое чемодана Катя, ее забота не забыть о аптечке, косметичке и нужных вещах для меня, детей и себя конечно", - отмечает артист.

из личного архива

При этом пара берет с собой довольно много вещей. "Если наша поездка запланирована на две недели и более, мы берем с собой 4 чемодана. Я везу 2 больших пластиковых, которые вмещают в себя до 23 кг и выше, Катя - 2 маленьких. На одном из моих чемоданов обязательно лежит дорожная сумка", - рассказывает Стоянов.

Ранее OBOZREVATEL разговаривал с Екатериной Кухар, которая рассказала, чем современный балет отличается от классического и поделилась планами на лето.