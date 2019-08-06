"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Звезды и российские знаменитости массово отреагировали на известие о смерти бизнес-леди, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Так, телеведущая Ксения Собчак написала на своей странице в Telegram, что получила подтверждение от родственников. "Мне подтвердили близкие родственники – умерла Алла Вербер. Потрясающая и очень талантливая была женщина", – написала она.

Модель и ведущая Алена Водонаева кратко ответила, что для нее эта новость стала шоком.

Знаменитый певец Филипп Киркоров призвал публику в комментарии "Говорит Москва" не задаваться вопросами о судьбе ЦУМа. "Да, это большая утрата, большое горе для всех нас, для её друзей", – подчеркнул он.

Шоумен Максим Галкин также отреагировал в Instagram. "В это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким", – отметил он.

Певица Вера Брежнева: "Потеря… еще одна. Потрясающая Алла Вербер. Шок".

Историк моды Александр Васильев заявил, что модный мир будет носить траур по Вербер. "Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", – написал он.

Фэшн-стилист "Первого канала" Элина написала: "Как печально читать, когда уходят из жизни такие талантливые люди. Алла Вербер всегда была моим примером и вдохновителем. Покойся с миром".

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс также отреагировала: "Аллочка, как же так?! Как внезапно смерть распускает свои костлявые лапы! Соболезнования семье".

Фэшн-блогер Elena Gera: "Алла я не верю! Не хочу верить! Такая яркая, молодая, активная. Очень много сделала для fashion-индустрии в России. Бесконечно летала, не помня о режиме и сне. Хорошела и молодела на глазах. Авторитет в российской моде неоценим. Скорбим и помним".

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о смерти Вербер появилась 6 августа. По данным СМИ, знаменитость накануне была доставлена в больницу из-за тяжелой болезни. Что примечательно, Вербер долгое время боролась с раком.

Позже стало известно, что после госпитализации медики зафиксировали у нее анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который стал причиной смерти.

Незадолго до смерти Вербер посетила юбилей Игоря Крутого в Турции. Она выглядела вполне здоровой и счастливой. Опубликованы последние фото.

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