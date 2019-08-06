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"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

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Звезды и российские знаменитости массово отреагировали на известие о смерти бизнес-леди, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Так, телеведущая Ксения Собчак написала на своей странице в Telegram, что получила подтверждение от родственников. "Мне подтвердили близкие родственники – умерла Алла Вербер. Потрясающая и очень талантливая была женщина", – написала она.

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Модель и ведущая Алена Водонаева кратко ответила, что для нее эта новость стала шоком.

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Знаменитый певец Филипп Киркоров призвал публику в комментарии "Говорит Москва" не задаваться вопросами о судьбе ЦУМа. "Да, это большая утрата, большое горе для всех нас, для её друзей", – подчеркнул он.

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер
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Шоумен Максим Галкин также отреагировал в Instagram. "В это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким", – отметил он.

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Певица Вера Брежнева: "Потеря… еще одна. Потрясающая Алла Вербер. Шок".

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Историк моды Александр Васильев заявил, что модный мир будет носить траур по Вербер. "Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", – написал он.

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Фэшн-стилист "Первого канала" Элина написала: "Как печально читать, когда уходят из жизни такие талантливые люди. Алла Вербер всегда была моим примером и вдохновителем. Покойся с миром".

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс также отреагировала: "Аллочка, как же так?! Как внезапно смерть распускает свои костлявые лапы! Соболезнования семье".

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Фэшн-блогер Elena Gera: "Алла я не верю! Не хочу верить! Такая яркая, молодая, активная. Очень много сделала для fashion-индустрии в России. Бесконечно летала, не помня о режиме и сне. Хорошела и молодела на глазах. Авторитет в российской моде неоценим. Скорбим и помним".

"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер
"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер
"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер
"Шок, как же так?!" Звезды отреагировали на смерть Аллы Вербер

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о смерти Вербер появилась 6 августа. По данным СМИ, знаменитость накануне была доставлена в больницу из-за тяжелой болезни. Что примечательно, Вербер долгое время боролась с раком.

Позже стало известно, что после госпитализации медики зафиксировали у нее анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который стал причиной смерти.

Незадолго до смерти Вербер посетила юбилей Игоря Крутого в Турции. Она выглядела вполне здоровой и счастливой. Опубликованы последние фото.

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Персоны
Максим Галкин Филипп Киркоров Эвелина Бледанс Вера Брежнева Алена Водонаева Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес смерть
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