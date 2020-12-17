Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в качестве продюсера канала RTVI посетил ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Так, он задал главе государства несколько вопросов, после чего музыканта высмеяли в сети за "трусость".

Шнурову напомнили, что в 2017 году во время интервью журналисту Юрию Дудю он заявлял: если окажется перед Путиным, то скажет ему одно слово "хватит". Однако в ходе конференции музыкант спросил у президента РФ лишь о том, как "простому человеку" описывать жизнь, не используя ненормативную лексику. Соответствующее видео, на котором сравнили обещание артиста и его реальный вопрос, было опубликовано в Twitter-аккаунте российского политика Ильи Яшина (ролик смотрите в конце новости).

Сергей Шнуров на пресс-конференции Путина скриншот с видео

Мужчина пошутил над тем, как музыкант "умеет отвечать за свои слова" и, что он сказал главе РФ "всю правду".

"Шнуров умеет отвечать за слова, конечно. Обещал при встрече с Путиным сказать ему всю правду. Так и сделал. Ну почти", – с иронией отметил Яшин.

Сергей Шнуров и Юрий Дудь скриншот с видео

В комментариях под публикацией политика многие пользователи высказали свое мнению по поводу этой ситуации. Многие юзеры уточнили, что были удивлены "трусостью" Шнурова. Другие же заявили, что ожидали такого от музыканта.

Что? Шнуров трус? Не может быть!

Меня зовут Шнуров, я нап*здел у Дудя.

Пи*дабол, ты меня называла.

Он оказался перед телевизором как и вся Россия.

А что вы хотите от шута?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.