Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Сергей Шнуров и Владимир Путин

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в качестве продюсера канала RTVI посетил ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Так, он задал главе государства несколько вопросов, после чего музыканта высмеяли в сети за "трусость".

Шнурову напомнили, что в 2017 году во время интервью журналисту Юрию Дудю он заявлял: если окажется перед Путиным, то скажет ему одно слово "хватит". Однако в ходе конференции музыкант спросил у президента РФ лишь о том, как "простому человеку" описывать жизнь, не ненормативную лексику. Соответствующее видео, на котором сравнили обещание артиста и его реальный вопрос, было опубликовано в Twitter-аккаунте российского политика Ильи Яшина (ролик смотрите в конце новости).

Сергей Шнуров на пресс-конференции Путина

Мужчина пошутил над тем, как музыкант "умеет отвечать за свои слова" и, что он сказал главе РФ "всю правду".

"Шнуров умеет отвечать за слова, конечно. Обещал при встрече с Путиным сказать ему всю правду. Так и сделал. Ну почти", – с иронией отметил Яшин.

Сергей Шнуров и Юрий Дудь

В комментариях под публикацией политика многие пользователи высказали свое мнению по поводу этой ситуации. Многие юзеры уточнили, что были удивлены "трусостью" Шнурова. Другие же заявили, что ожидали такого от музыканта.

  • Что? Шнуров трус? Не может быть!

  • Меня зовут Шнуров, я нап*здел у Дудя.

  • Пи*дабол, ты меня называла.

  • Он оказался перед телевизором как и вся Россия.

  • А что вы хотите от шута?

Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео
Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео
Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео
Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео
Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео
Шнурова высмеяли в сети за боязнь сказать Путину обещанное у Дудя "хватит". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

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