Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно стал членом "Партии Роста", посвятил стих президенту России Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в РФ.

Стих артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров ria.ru

В частности, в стихотворении Шнуров предполагает, что решение внести поправки в Конституцию было принятого для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост президента.

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Улыбался сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал как,

Так уйти, чтобы остаться.

"Можно не любить меня.

На все, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды,

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем,

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

Х*й чего изменишь махом.

Как веревочке не виться,

Будешь избранным Монархом".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

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