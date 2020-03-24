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24 марта • обновлено в 11:00
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Шнуров жестко высмеял аннексию Крима Россией

4.5т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял аннексию Крыма Россией. Так, он написал новое стихотворение.

Произведение артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Крым наш!" Шнуров жестко высмеял аннексию полуострова Россией
Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш. Но вы наверно поневоле, От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство И строй фальшивых голосов. Что не по вашему, все свинство, Нет у суждений полюсов. Пусть общая дороговизна, И есть свидетельства тому, Ведь не один серьёзный бизнес, Не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях. Все собирается в коллаж. В*ебут за слово без прелюдий. А так конечно, весь мир наш.

Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш. Но вы наверно поневоле, От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство И строй фальшивых голосов. Что не по вашему, всё свинство, Нет у суждений полюсов. Пусть общая дороговизна, И есть свидетельства тому, Ведь не один серьёзный бизнес, Не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях. Всё собирается в коллаж. Въебут за слово без прелюдий. А так конечно, весь мир наш.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

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Автор
Мария Дидык
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