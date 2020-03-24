"Крым наш!" Шнуров жестко высмеял аннексию полуострова Россией

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял аннексию Крыма Россией. Так, он написал новое стихотворение.

Произведение артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш. Но вы наверно поневоле, От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство И строй фальшивых голосов. Что не по вашему, все свинство, Нет у суждений полюсов. Пусть общая дороговизна, И есть свидетельства тому, Ведь не один серьёзный бизнес, Не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях. Все собирается в коллаж. В*ебут за слово без прелюдий. А так конечно, весь мир наш.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

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