Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что коронавирус передается половым путем.
Артист посвятил этому стих, который опубликовал на личной странице в Instagram.
Сергей Шнуров
ria.ru
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
В связи с заражений ростом,
Тра*ались в перчатках с маской.
Их теперь найти непросто,
Как гондон с клубничной смазкой.
К черту полумеры эти!
Вирус бьет людей под дых.
Нужно химзащиту в сети,
Выкинуть для молодых.
Пусть е**тся на здоровье!
Страшным – по противогазу.
Повышают поголовье,
Так, мы победим заразу.
Что нам гонорея, триппер?
Кто остыл, готовь навынос.
Жить без секса в этом трипе,
Хуже чем коронавирус.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.