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2 апреля • обновлено в 13:23
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Шнуров ярко высмеял панику вокруг секса в России

1.8т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что коронавирус передается половым путем.

Артист посвятил этому стих, который опубликовал на личной странице в Instagram.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

ria.ru

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

В связи с заражений ростом,

Тра*ались в перчатках с маской.

Их теперь найти непросто,

Как гондон с клубничной смазкой.

К черту полумеры эти!

Вирус бьет людей под дых.

Нужно химзащиту в сети,

Выкинуть для молодых.

Пусть е**тся на здоровье!

Страшным – по противогазу.

Повышают поголовье,

Так, мы победим заразу.

Что нам гонорея, триппер?

Кто остыл, готовь навынос.

Жить без секса в этом трипе,

Хуже чем коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Тег
Новости России
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