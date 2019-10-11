"Шойгу в кадр не вошел!" Шнуров едко высмеял развлечения Путина в тайге

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял отдых президента РФ Владимира Путина в компании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом Шнуров написал у себя в Instagram. Публикуем его полностью.

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

После публикации стиха, журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю Путина Александру Пескову.

Путин и Шойгу НТВ

"Поэт имеет право на свое видение", — сказал он "Газете.ру" в ответ на вопрос, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера.

Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин поехал развлекаться вместе с Шойгу в тайгу 6 октября. Видео с их прогулки стало поводом для едких шуток в сети.

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