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11 октября • обновлено в 13:23
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"Шойгу в кадр не вошел!" Шнуров едко высмеял развлечения Путина в тайге

3.5т Читать материал на украинском

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял отдых президента РФ Владимира Путина в компании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом Шнуров написал у себя в Instagram. Публикуем его полностью.

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

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После публикации стиха, журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю Путина Александру Пескову.

Путин и Шойгу

Путин и Шойгу

НТВ

"Поэт имеет право на свое видение", — сказал он "Газете.ру" в ответ на вопрос, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин поехал развлекаться вместе с Шойгу в тайгу 6 октября. Видео с их прогулки стало поводом для едких шуток в сети.

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Персоны
Сергей Шойгу Владимир Путин Сергей Шнуров
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Не едко,а глупо.Походу,забывать стали Шнура,решил таким образом попиарится.
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