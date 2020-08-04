Шнуров высмеял патриарха Кирилла из-за "креста в Роллс-Ройсе": что стало причиной

Российский музыкант и певец Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о патриархе Московском и всея Руси Кирилла, который недавно опроверг слухи о своем богатстве.

Произведение появилось на странице артиста в Instagram. Напомним, недавно епископ Русской православной церкви заявил, что в новостях говорят ужасные вещи о роскоши священнослужителей, чтобы они перестали говорить Божию правду.

"Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут", – отметил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл попросил не верить в слухи о его богатстве РБК

Однако Шнуров не поверил словам епископа РПЦ и высмеял его в стихе.

"На руке часы за тыщи, Крест торчит из Роллс-Ройса. Ты, мирянин, Бога бойся, Обретёт, кто духом нищий. Что вы взяли за манеры, Начитавшись глупостей? Это все вопросы веры, Батюшки же вне страстей", – написал музыкант.

Пользователи соцсети согласились со словами певца и написали, что также не доверяют патриарху Кириллу.

Скриншот комментариев Instagram @shnurovs

Скриншот комментариев Instagram @shnurovs

Скриншот комментариев Instagram @shnurovs

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шнуров вызывающе прокомментировал нападение на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, что находится под контролем восставшего против РПЦ и светской власти РФ схиигумена Сергея Романова.