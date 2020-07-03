Шнуров впервые показал свою молодую жену: как она выглядит

Ольга Веркалец Люди 10:22, 3.07.2020 Обновлено: 10:51, 3.07.2020

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров впервые показал общественности лицо своей 29-летней жены, дочери российского миллионера Валерия Абрамова, Ольги.

Видео с любимой 47-летний музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. С Абрамовой они живут в браке два года, однако все это время Шнуров показывал ее в соцсетях только со спины (видео смотрите в конце новости).

"Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!" – подписал музыкант черно-белое видео.

Сергей Шнуров с Ольгой Абрамовой
Скриншот Instagram @shnurovs

Также в Instagram-сториз Шнуров опубликовал видео, на котором Абрамова эффектно идет спиной к камере, а затем оборачивается, чтобы посмотреть на мужа.

Это уже четвертая жена Шнурова. В 2018 году он тайно расписался с Абрамовой в одном из московских ЗАГСов.

Ольга Абрамова в Instagram-сториз Сергея Шнурова

Напомним, предыдущими женами Шнурова были: Мария Исмагилова (в браке родилась дочь Серафима), Светлана Костицына (родила Шнурову сына Апполона и Елена (Матильда) Мозговая. С последней супругой Сергей развелся в августе 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

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