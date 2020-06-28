Шнуров в матерной форме высмеял Собчак после нападения монахов

Российский музыкант и певец Сергей Шнуров дерзко прокомментировал нападение на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, находящемся под контролем восставшего против РПЦ и светских властей РФ схиигумена Сергия Романова.

Шнур в привычной для него шутливо-саркастической манере отметил, что Собчак "неймется", она постоянно хочет хайпа. Стих он опубликовал на личной странице в Instagram.

Также он указал, что Собчак постоянно лезет туда, где ее не ждут, при этом потом жалуется на то, что ей грубо дают отпор. Артист высмеял инцидент, произошедший с Собчак и припомнил ей скандал, который ранее возник вокруг неуместной шутки на тему изнасилования певца Стаса Кошстюшкина.

Далее приводим полный текст стихотворения:

Как сообщал OBOZREVATEL, в данный момент известно о переломе руки в районе локтя у оператора, который вместе с Собчак вел съемку в монастыре. На Ксению и ее коллег напали мужчины в черной одежде, которые могут быть сторонниками схиигумена Романова. В РПЦ тем временем посоветовали данный монастырь не посещать.