Шнуров ушел работать на телеканал RTVI

Кирилл Лютый Люди 01:31, 30.06.2020

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram вечером в понедельник, 29 июня.

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генеральным продюсером большого международного канала. В новой для себя роли я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Теперь уже и для канала", – сказал Шнуров.

Он добавил, что будет реализовывать на RTVI "экспериментальные идеи и новые формы", которыми он "всегда славился".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Шнуров раскритиковал знаменитостей, которые агитируют за поправки в Конституцию РФ.

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