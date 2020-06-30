Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram вечером в понедельник, 29 июня.

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генеральным продюсером большого международного канала. В новой для себя роли я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Теперь уже и для канала", – сказал Шнуров.

Он добавил, что будет реализовывать на RTVI "экспериментальные идеи и новые формы", которыми он "всегда славился".

Шнуров ушел работать на телеканал RTVI

Как писал OBOZREVATEL, ранее Шнуров раскритиковал знаменитостей, которые агитируют за поправки в Конституцию РФ.