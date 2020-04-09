Шнуров разгромил заявление Путина о мерах против пандемии
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новых мерах против пандемии коронавируса.
Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих.
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Люди сидя на мели, на,
Оторвались от борща.
Выступал наш Обнулина,
Тот, что рай нам обещал
В случае войны, конечно.
Говорил – все под контролем
Ненаглядный и сердечный,
О его здоровье молем
Боженьку. Как повезло нам.
Платежи ж шли вереницей
Церквям, храмам, стадионам,
А не школам и больницам.
Верно все! Наш знает лидер,
Незачем учить, лечить
Когда вирус, этот пи*р
поднимается с печи.
Всех свистать пора наверх,
Властью надзаконную,
Пусть ведет нас АрхиСтерх
На коньках с иконою.
Мы пойдем вперед набегом,
За тобою, Золотце
На орду, на печенега,
На поганых половцев!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.