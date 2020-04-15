Шнуров рассказал, что болен коронавирусом: певец странно прокомментировал заявление

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом. Вскоре после этого он опроверг свои слова.

Так, о диагнозе артист рассказал во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым в Instagram. Шнуров также признался, что хотел бы пойти в Госдуму и заразить депутатов. Однако позже он опубликовал в своих Stories видео, где сообщил, что это была всего лишь шутка (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Шнуров Фото: instagram/shnurovs

"Ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговора ни о чем. Мы прекрасно провели эфир с Александром, я просто очень не хотел, чтобы он приезжал ко мне на дачу. Я рад, что вы переживаете за мое здоровья. Если я заболею, то сделаю официальное заявление, а не в прямом эфире Instagram", – сказал Шнуров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.