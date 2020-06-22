Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию РФ
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал знаменитостей, которые агитируют за поправки в Конституцию РФ.
Так, на личной странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он упомянул Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а также семью Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые снялись в агитационном ролике вместе со своим сыном. Отметим, что Шнуров иронично назвал их "вся элита", которая "может ослепить" своей популярностью.
"Кто придумал по*бень вот эту. Что за креативный долбо*б? Чьи фантазии или по чьей наводке, эти звезды могут ослепить? Если мне они предложат даже водки, То, я, непременно, брошу пить", – заявил Шнуров.
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Нарядились, видно для затравки.
Стас Михайлов ботоксным лицом,
Призывает поддержать поправки,
С ним Гном Гномыч, обнятый отцом,
За поправки топят вместе с мамой.
Вся элита, так сказать, на месте.
Ну и Бузова, куда без самой-самой?
Молятся за всех, и всех нас крестят.
Чтоб узнать, я б бросил сигарету,
Пиво вылил на асфальт свое б, –
Кто придумал по*бень вот эту,
Что за креативный долбо*б?
Чьи фантазии или по чьей наводке?
Эти звезды могут ослепить.
Если мне они предложат даже водки,
То, я, непременно, брошу пить.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.