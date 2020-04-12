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12 апреля • обновлено в 15:16
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Шнуров публично высмеял Собчак

4.1т
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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров публично высмеял журналистку Ксению Собчак, после того, как она опубликовала весьма пикантный снимок.

Соответствующий стих музыкант разместил на своей странице в Instagram.

"Ж*пой тычет в морды!" Шнуров публично высмеял Собчак
Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею горды! Колготки плотно натянув, Всем ж*пой тычет в морды. На фото самый "лучший друг" З*д старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обертке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персоны
Ксения Собчак Сергей Шнуров
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