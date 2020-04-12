Шнуров публично высмеял Собчак

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров публично высмеял журналистку Ксению Собчак, после того, как она опубликовала весьма пикантный снимок.

Соответствующий стих музыкант разместил на своей странице в Instagram.

Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею горды! Колготки плотно натянув, Всем ж*пой тычет в морды. На фото самый "лучший друг" З*д старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обертке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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