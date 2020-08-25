Шнуров прокомментировал отравление Навального и нарвался на критику в сети

Лидер группы "Ленинград", генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров посвятил стихотворение оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме из-за отравления.

Произведение артист опубликовал на своей странице в Instagram. Музыкант ранее утверждал, что Навальный снимает антикоррупционные фильмы о тех, кто не дал ему денег, но теперь он изменил свое мнение и поддерживает политика.

"Надоели выкрутасы энти. Туповат, но я учусь азам. Я к Навальному был, да, индифферентен. А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых, А таких, тут это — пруд пруди. Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди", – написал Шнуров.

Стихотворение Шнурова о Навальном Instagram Сергея Шнурова

Однако впоследствии музыкант выступил на телеканале RTVi, и признался, что не понимает, почему власть хотела отравить Навального. По его мнению, если бы политика действительно хотели "убрать", то не позволяли бы вывести за границу, чтобы спасти. В сети раскритиковали Шнурова и отметили, что его мысли в стихотворении и программе сильно отличаются.

"Непонятная позиция. Сначала стихотворение в поддержку, потом это видео. Здесь не получится сыграть за обе стороны, Сергей. Надо выбирать", "Шнур сидит на двух стульях, ручной оппозиционер", "Как-то странно, стихотворение об одном, а говорит другое", – написали в комментариях.

Поклонники Шнурова отметили, что музыкант играет за обе стороны Instagram Сергея Шнурова

В сети раскритиковали Сергея Шнурова Instagram Сергея Шнурова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда театра "Квартет И" Леонид Барац обратился к хейтерам, что критикуют его за поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.